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Развитие Вооруженных сил России

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Российские вооруженные силы
© Sputnik/

Смотрите в инфографике, как происходило развитие вооруженных сил России.

Вооруженные силы России — сегодня и завтра.

Подробности смотрите в инфографике РИА Новости.

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Теги:
оружие, армия, Российские вооруженные силы, Россия, Политика
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