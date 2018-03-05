Вооруженные силы России — сегодня и завтра.
Подробности смотрите в инфографике РИА Новости.
Смотрите в инфографике, как происходило развитие вооруженных сил России.
Вооруженные силы России — сегодня и завтра.
Подробности смотрите в инфографике РИА Новости.
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Слово "Мэрцишор" происходит от "мартие" — март в переводе на русский.
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Из данных МВД по итогам обработки 65% бюллетеней следует, что правоцентристская коалиция набирает 37,42% на выборах в верхнюю палату итальянского парламента — из входящих в коалицию партий "Лига" получает 18,3%, "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони — 14,20%.
"Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо завоевала главную награду киноакадемии США "Оскар" в номинации "Лучший фильм года", картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" уступила награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке" чилийскому фильму "Фантастическая женщина".
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В Латвии из-за наступивших холодов многократно вырос спрос на газ, а оператор газового хранилища предупреждает, что возможны ограничения поставок.
В Литве впервые на литовском языке опубликован дневник еврейского подростка Ицхака, который описывал жизнь Вильнюсского гетто.
Министерство культуры Эстонии отказало старейшему русскому журналу республики "Таллинн" в финансовой поддержке.
У Беларуси стоит задача сохранить российский рынок, заявил министр промышленности Беларуси Виталий Вовк.
Вступление Грузии в НАТО поставит страну под прицел российского ядерного оружия, считает лидер партии "Картули даси" Джонди Багатурия.
В День рождения второго президента Абхазии Сергея Багапша, скоропостижно скончавшегося на своем посту в 2011 году, вспомнили его друзья и коллеги.
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Посол Ливана в Казахстане заявил, что в республике высокие цены для туристов, неприветливый персонал и мало достопримечательностей.
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Транскавказская автомагистраль закрыта до особого распоряжения из-за сильного снегопада и угрозы схода снежных лавин.
В Латвии из-за наступивших холодов многократно вырос спрос на газ, а оператор газового хранилища предупреждает, что возможны ограничения поставок.
В Литве впервые на литовском языке опубликован дневник еврейского подростка Ицхака, который описывал жизнь Вильнюсского гетто.
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