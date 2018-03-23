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Как избежать инсульта: типы, симптомы и профилактика

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Что такое инсульт и как его избежать
© Sputnik/

В пятницу, 23 марта, стало известно, что известный актер из телесериала "Сваты" Федор Добронравов перенес инсульт. Каковы причины этой болезни, и самое главное, как от нее уберечься, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

Инсульт занимает третье место среди причин смерти и первое среди причин инвалидности. В острой стадии болезни погибают 25-30% пациентов. Среди выживших до 80% пациентов в той или иной степени нуждаются в посторонней помощи из-за параличей, нарушений координации и речи. Лишь 20% возвращаются к прежней работе.

Анатолий Сидоренко
© Sputnik/ Евгений Панасенко
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Главной причиной инсультов специалисты называют высокое давление. Если оно выше 140/90, нужно срочно обратиться к врачу, который назначит правильное лечение.

Инсульт, как правило, не является быстроразвивающимся заболеванием. Это долгий процесс, проходящий стадии от незначительных функциональных изменений до необратимого структурного поражения мозга — некроза (омертвения клеток мозга).

Это тяжелейшее заболевание является следствием нарушения функции кровеносных сосудов, а возникающие неврологические расстройства специалисты называют цереброваскулярными заболеваниями (от cerebrum — мозг, vascularis — сосудистый, лат.).

Тяжесть последствий инсульта зависит от того, где в головном мозге произошло нарушение кровоснабжения или кровоизлияние — каждая область головного мозга снабжается определенными кровеносными сосудами. Нарушение функций сильнее выражено сразу после начала инсульта. Однако затем они частично восстанавливаются, поскольку, хотя часть клеток мозга, расположенных в "эпицентре" нарушения, погибла, другие повреждаются лишь частично и при оказании им помощи — правильном и экстренном лечении — смогут восстановиться и выполнять свою работу.

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Теги:
инсульт, справка, профилактика, инфографика, лечение, Медицина и здоровье
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