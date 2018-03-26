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Сколько городских и сельских жителей насчитывается в Молдове

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Городское и сельское население Молдовы
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Смотрите в инфографике Sputnik, какова демографическая ситуация в нашей стране.

На начало 2016 года численность постоянного населения Республики Молдова составила 3 миллиона 553,1 тысячи человек, сократившись на 2 тысячи 103 человека.

Население постсоветских стран: прогноз ООН
© Sputnik/
Население постсоветских стран: прогноз ООН

В пятерку самых густонаселенных районов страны входят: Оргеев (124 тысячи 974 человек), Кагул — (124 тысячи 647 человек), Хынчешты (120 тысяч 176 человек), Унгены (117 тысяч 267 человек) и Яловены (101 тысяча 331 человек).

Тем временем, за последние 15 лет число официально зарегистрированных рабочих мест сократилось на 100 тысяч. Это, отчасти, привело к оттоку рабочей силы за рубеж.

Самыми малочисленными районами (до 50 тысяч граждан), по данным НБС, признаны: Басарабяска (28 тысяч 501 человек), Дубоссары (35 тысяч 316 человек), Шолданешты (41 тысяча 939 человек), Дондюшаны (42 тысячи 852 человека) и Тараклия (43 тысячи 563 человека).

Численность населения Молдовы сокращается>>>

В правительстве постоянно заявляют о стабильном росте экономики в 4 процента, а граждане по наитию предполагают, что еще чуть-чуть необходимо потерпеть для того, чтобы они легче почувствовали себя в материальном плане. Терпеть придется, как минимум, 20 лет. Для того, чтобы наша экономика действительно окрепла, необходим ежегодный рост хотя бы в 8-10 процентов от ВВП.

 

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Теги:
сельское население, городское население, демографическая обстановка, население, Молдова, Общество
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Сколько городских и сельских жителей насчитывается в Молдове

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