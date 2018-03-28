Список стран, выславших дипломатов РФ

Более двух десятков стран приняли решение выслать российских дипломатов "в знак солидарности" с Великобританией по "делу Скрипаля", в том числе и Молдова.

Более двух десятков стран ответили на призыв Великобритании выслать российских дипломатов по "делу Скрипаля".

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Молдова присоединилась к странам, которые вслед за Великобританией решили выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики раздумывало над принятием этого решения ровно сутки.

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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта в британском городе Солсбери.

Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда Российской Федерации передали десять человек, включая Анну Чапман.

© Sputnik/ Сергей Мальгавко Зачем российских дипломатов выслали из Молдовы

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия. В частности, Великобритания должна подать соответствующий запрос и предоставить образцы вещества, однако до сих пор этого не сделано.

Президент России Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании "дела Скрипаля", но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.