Крупнейшие в мире пожары в торговых центрах

Торговые центры – это места, в которых всегда многолюдно, и если там случаются ЧП, то последствия бывают самыми трагичными. Смотрите в инфографике Sputnik самые крупные пожары в торговых центрах в России и в мире.

Торговые центры – это места, в которых всегда многолюдно.

А большое количество разных категорий товаров может привести к плачевным последствиям, случись возгорание.

В Кемерове 25 марта 2018 года в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли, по последним данным МЧС России, не менее 64 человек, в том числе 41 ребенок.

Память жертв пожара в Кемерово почтили в России и за границей>>>

На момент пожара в зале кинотеатра находилось много детей. Они не смогли выбраться из зала, поскольку двери запасного выхода были закрыты. Многие просто задохнулись дымом, разыскивая выход из торгового центра.