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Крупнейшие в мире пожары в торговых центрах

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Тема:
Пожар в Кемерово - последние новости (33)
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Крупнейшие в мире пожары в торговых центрах
© Sputnik/

Торговые центры – это места, в которых всегда многолюдно, и если там случаются ЧП, то последствия бывают самыми трагичными. Смотрите в инфографике Sputnik самые крупные пожары в торговых центрах в России и в мире.

Торговые центры – это места, в которых всегда многолюдно.

Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
© Sputnik/ Александр Гальперин
Задержана гендиректор здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

А большое количество разных категорий товаров может привести к плачевным последствиям, случись возгорание.

В Кемерове 25 марта 2018 года в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли, по последним данным МЧС России, не менее 64 человек, в том числе 41 ребенок.

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На момент пожара в зале кинотеатра находилось много детей. Они не смогли выбраться из зала, поскольку двери запасного выхода были закрыты. Многие просто задохнулись дымом, разыскивая выход из торгового центра.

 

 

Тема:
Пожар в Кемерово - последние новости (33)

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Теги:
торговые центры, трагедия, пожар, Общество, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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