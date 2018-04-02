Винный экспорт Молдовы: цифры и факты

В минувшем году в Молдове произведен самый большой объем вина за последние четыре года. Объем составил около 18 млн. дал, а объем экспорта превысил 128 млн. долларов США.
Популярность молдавских вин набирает обороты на международной арене. Цены в свою очередь также растут.
Нынешняя средняя цена за бутылку вина выше показателей 2016 года на 8,2%.
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Согласно статистическим данным, в прошлом году молдавские производители продолжили диверсифицировать рынки сбыта, расширив присутствие в Европе и Азии, которые сейчас поглощают почти 60% от объема экспорта бутилированного вина, который составил 54 208 396 бутылок.