Винный экспорт Молдовы: цифры и факты

Объем экспорта молдавских вин в 2017 году увеличился на 5,5%, достигнув 14 млн. декалитров, а доходы от экспорта выросли на 16%. Таковы данные Национального бюро винограда и вина.

В минувшем году в Молдове произведен самый большой объем вина за последние четыре года. Объем составил около 18 млн. дал, а объем экспорта превысил 128 млн. долларов США.

© Photo: Личный архив Лилии Фёдоровой Федорова: создан миф о том, что Молдова – одна из самых пьющих стран в мире

Популярность молдавских вин набирает обороты на международной арене. Цены в свою очередь также растут.

Нынешняя средняя цена за бутылку вина выше показателей 2016 года на 8,2%.

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Согласно статистическим данным, в прошлом году молдавские производители продолжили диверсифицировать рынки сбыта, расширив присутствие в Европе и Азии, которые сейчас поглощают почти 60% от объема экспорта бутилированного вина, который составил 54 208 396 бутылок.