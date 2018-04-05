Как приготовить пасхальные куличи

Пасхальные блюда, приготовленные своими руками, не только дарят великолепный вкус и радуют праздничным внешним видом, но и несут положительный заряд, будучи наполненными чувствами и добрыми пожеланиями хозяйки.

Пасхальный стол по обычаю украшают крашеные яйца, кулич и творожная пасха.

Молдавские хозяйки никогда не спросят, где купить кулич. Они сами с радостью расскажут, как его испечь. Мы в свою очередь с удовольствием расскажем об этом читателям.

В Кишиневе перед Пасхой начали проверять церкви: что удивило пожарных>>>

Сделать кулич по-настоящему праздничным помогают украшения: глазурь, мармелад, разноцветный кондитерский бисер, орехи, марципан, цукаты, фигурки из фруктов. Говоря про пасхальный кулич, сразу представляется пышный круглый хлеб с белой верхушкой.