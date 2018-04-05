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Как приготовить пасхальные куличи

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Тема:
Пасха 2018: история, обычаи, традиции (46)
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Как приготовить пасхальные куличи
© Sputnik/

Пасхальные блюда, приготовленные своими руками, не только дарят великолепный вкус и радуют праздничным внешним видом, но и несут положительный заряд, будучи наполненными чувствами и добрыми пожеланиями хозяйки.

Пасхальный стол по обычаю украшают крашеные яйца, кулич и творожная пасха.

Как приготовить натуральные краски для яиц на Пасху
© Sputnik. Stringer
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Молдавские хозяйки никогда не спросят, где купить кулич. Они сами с радостью расскажут, как его испечь. Мы в свою очередь с удовольствием расскажем об этом читателям.

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Сделать кулич по-настоящему праздничным помогают украшения: глазурь, мармелад, разноцветный кондитерский бисер, орехи, марципан, цукаты, фигурки из фруктов. Говоря про пасхальный кулич, сразу представляется пышный круглый хлеб с белой верхушкой.

Тема:
Пасха 2018: история, обычаи, традиции (46)

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Теги:
пасхальные куличи, Пасха-2018, Пасха, Молдова, Общество
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Как приготовить пасхальные куличи

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