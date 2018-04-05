Как приготовить пасхальные куличи

Пасхальный стол по обычаю украшают крашеные яйца, кулич и творожная пасха.
Молдавские хозяйки никогда не спросят, где купить кулич. Они сами с радостью расскажут, как его испечь. Мы в свою очередь с удовольствием расскажем об этом читателям.
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Сделать кулич по-настоящему праздничным помогают украшения: глазурь, мармелад, разноцветный кондитерский бисер, орехи, марципан, цукаты, фигурки из фруктов. Говоря про пасхальный кулич, сразу представляется пышный круглый хлеб с белой верхушкой.