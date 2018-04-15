Правила пожарной безопасности - хочешь выжить, будь добр соблюдать

Правила пожарной безопасности в общественных местах — смотрите в инфографике ria.ru, что нужно делать, если в зоне вашей досягаемости произошло возгорание.
Пожарная безопасность в общественных местах - вопрос довольно сложный, комплексный и ответственный как для тех, кто эти правила разрабатывает, так и для тех, кто должен их запомнить, чтобы в случае необходимости соблюсти в точности.
Правила пожарной безопасности в общественных местах — смотрите в инфографике ria.ru, что нужно делать, если в зоне вашей досягаемости произошло возгорание.
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