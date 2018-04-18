Наши коллеги из Sputnik Эстония подготовили инфографику о том, сколько мусора "производится" в странах ЕС.
В ЕС количество муниципальных отходов, которые производил один человек в 2016 году, составило 482 кг, что на 9% меньше по сравнению с пиковым показателем 2002 года. Подробнее – в инфографике Sputnik.
Наши коллеги из Sputnik Эстония подготовили инфографику о том, сколько мусора "производится" в странах ЕС.
Пожарная безопасность в общественных местах - вопрос довольно сложный, комплексный и ответственный как для тех, кто эти правила разрабатывает, так и для тех, кто должен их запомнить, чтобы в случае необходимости соблюсти в точности.
Первый космонавт Юрий Гагарин находился в нашей стране с 8 по 10 октября 1966 года, подробности визита - в мультимедийной инфографике Sputnik.
Смотрите в инфографике, какие страны больше всего производят опасных продуктов.
По некоторым прогнозам, к 2022 году стоит ожидать появления первых безналичных обществ. Смотрите в инфографике, какие страны в мире уже сейчас лидируют в сфере безналичных платежей.
Президент Молдовы Игорь Додон и глава Беларуси Александр Лукашенко посетят институт растениеводства "Порумбень", где примут участие в церемонии "День поля", посвященной началу посевной кампании.
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Город стоит в пробках: ремонт и обслуживание дорог затрудняет движение на нескольких улицах столицы - в итоге водители жалуются, что много времени приходится тратить на дорогу.
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Почему посол КНР возмущен тем, что в Кыргызстане критикуют итоги модернизации ТЭЦ Бишкека, которая была проведена китайской компанией?
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Президент Латвии Раймондс Вейонис назвал учения российских вооруженных сил на Балтике демонстрацией силы и провокацией.
Литва обвинила российское судно в нарушении своей границы - якобы корабль при развороте на несколько метров зашел в литовские воды.
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