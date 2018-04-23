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Рост цен в Молдове: динамика и тенденции

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Рост цен в Молдове 2017-2018
© Sputnik / Вадим Русу

Смотрите в инфографике Sputnik, как происходит динамика роста стоимости товаров и услуг в нашей стране.

По итогам марта уровень годовой инфляции составил 4,7%, в том числе по продовольственным товарам — 8,8%, непродовольственным товарам — 2,4% и услугам — 1,3%, сообщает Национальное бюро статистики.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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По сравнению с февралем, годовая инфляция сократилась на 0,7%, продолжив тенденцию падения, в соответствии с прогнозами Национального банка Молдовы.

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В то же время, индекс потребительских цен в марте 2018 года по сравнению с февралем составил 100,1%. (Для сравнения, в прошлом году за тот же период этот показатель составлял 100,4%). Рост на 0,1 объясняется повышением цен на продовольственные товары на 0,6%.

 

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Теги:
рост цен, Молдова, Общество
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