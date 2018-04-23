Рост цен в Молдове: динамика и тенденции

Смотрите в инфографике Sputnik, как происходит динамика роста стоимости товаров и услуг в нашей стране.

По итогам марта уровень годовой инфляции составил 4,7%, в том числе по продовольственным товарам — 8,8%, непродовольственным товарам — 2,4% и услугам — 1,3%, сообщает Национальное бюро статистики.

© Sputnik / Miroslav Rotari Что подорожало в Молдове — опубликованы данные о росте цен по итогам месяца

По сравнению с февралем, годовая инфляция сократилась на 0,7%, продолжив тенденцию падения, в соответствии с прогнозами Национального банка Молдовы.

Раскрыт секрет "низкой инфляции" в Молдове>>>

В то же время, индекс потребительских цен в марте 2018 года по сравнению с февралем составил 100,1%. (Для сравнения, в прошлом году за тот же период этот показатель составлял 100,4%). Рост на 0,1 объясняется повышением цен на продовольственные товары на 0,6%.