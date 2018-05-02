Зависимость ЕС от российского газа

Какую долю от общего объема потребления газа в странах ЕС составляет российское голубое топливо – в инфографике Sputnik.

Европа неоднократно декларировала желание диверсифицировать поставки газа в регион и уйти от зависимости от российского "Газпрома".

Два года назад в Европу начались поставки американского СПГ, однако он примерно на треть дороже трубопроводного газа, а объемы поставок в Европу невелики — основная часть сжиженного газа идет на азиатские рынки, где цены гораздо выше и его выгоднее реализовать там.

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До недавнего времени от газа из России практически на все 100% зависела почти вся Восточная Европа: Чехия, Словакия, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония.

Какую долю от общего объема потребления газа в странах ЕС составляет российское голубое топливо смотрите в инфографике Sputnik Эстония.