Опрос: Путин - самый сильный лидер в мире

Жители Германии, Франции и Италии назвали президента России Владимира Путина самым сильным лидером в мире, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного французской социологической компанией IFop по заказу агентства Sputnik.

Опрос был проведен для Sputniknews с 22 по 27 марта 2018 года во Франции, Германии, Италии, Великобритании и США старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop.

Феномен Путина на Западе: что показал международный соцопрос>>>

В опросе приняли участие 5 029 респондентов в возрасте старше 18 лет из Франции (1 004), Германии (1 015), Италии (1 009), Великобритании (1 001) и США (1000). Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.