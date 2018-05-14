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Главные жертвы войны в Сирии - это дети

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Дети - главные жертвы войны в Сирии
© Sputnik/ Elnur Salaev

В инфографике представлены пугающие данные по жизни детей, страдающих от продолжительной войны в Сирии.

От вооруженных конфликтов больше всего страдают самые незащищенные слои населения. В инфографике Sputnik Азербайджан представлены цифры, обрисовывающие ситуацию в Сирии, где в результате войны ежедневно умирают дети.

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ЮНИСЕФ считает, что сирийские дети платят самую высокую цену в конфликте, который продолжается четвертый год. Агентство ООН по защите детей сообщает о том, что миллионы сирийских детей пострадали от гражданской войны, лишившись жизни, конечностей, родителей, учителей, школ, домов и практически каждого аспекта их детства.

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Теги:
дети, война, Сирия, Политика
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