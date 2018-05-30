Обозначение НАТО: SS-26 Stone
Разработчик: "НПК "КБ машиностроения"
Источник: РИА Новости.
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"
Обозначение НАТО: SS-26 Stone
Разработчик: "НПК "КБ машиностроения"
Источник: РИА Новости.
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