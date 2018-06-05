Стратегический бомбардировщик Ту-95

Ту-95 составляют основу стратегической авиации России. О летно-технических характеристиках и модификациях самолета — в инфографике Ria.ru.
Летно-технические характеристики бомбардировщики Ту-95.
Ту-95 составляют основу стратегической авиации России. О летно-технических характеристиках и модификациях самолета — в инфографике Ria.ru.
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