Помощь мигрантов: как выживает Молдова

Граждане Молдовы уезжают на заработки за границу: проходят через "огонь, воду и медные трубы", чтобы прокормить семью и удержать на плаву экономику родной страны.
Самая популярная валюта, которую используют для денежных переводов, — доллары.
Следом расположились евро и российские рубли.
Чем знаменита Молдова, или кто удерживает экономику страны на плаву>>>
Как отметили в Нацбанке, денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.