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Помощь мигрантов: как выживает Молдова

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Валютные поступления в I квартале
© Sputnik / Вадим Русу

Объем денежных переводов из-за границы в Молдове продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Национального банка страны.

Граждане Молдовы уезжают на заработки за границу: проходят через "огонь, воду и медные трубы", чтобы прокормить семью и удержать на плаву экономику родной страны. 

Галина Шеларь
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Шеларь: согласно курсу валют, нам давно должны были понизить тарифы

Самая популярная валюта, которую используют для денежных переводов, — доллары.

Следом расположились евро и российские рубли.

Чем знаменита Молдова, или кто удерживает экономику страны на плаву>>>

Как отметили в Нацбанке, денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

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Теги:
Валютные поступления, экономика, валюта, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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