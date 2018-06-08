Помощь мигрантов: как выживает Молдова

Объем денежных переводов из-за границы в Молдове продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Национального банка страны.

Граждане Молдовы уезжают на заработки за границу: проходят через "огонь, воду и медные трубы", чтобы прокормить семью и удержать на плаву экономику родной страны.

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Самая популярная валюта, которую используют для денежных переводов, — доллары.

Следом расположились евро и российские рубли.

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Как отметили в Нацбанке, денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.