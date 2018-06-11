Европа стареет: пожилые люди в Евросоюзе

Почти каждый пятый житель Европейского союза находится в возрасте 65 лет и старше; соотношение числа пожилых людей по сравнению с трудоспособным населением достигло исторического максимума

В Европе проживают почти сто миллионов человек в возрасте, когда они уже, как правило, не работают, то есть 65 лет или старше.

В среднем на одного такого европейца приходится трое жителей трудоспособного возраста.

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Социологи называют соотношение количества людей преклонного возраста и числа жителей трудоспособного возраста коэффициентом зависимости пожилых людей, в ЕС он составляет 29,9 процента. В 2017 году этот показатель достиг исторического максимума и продолжает расти. За двадцать лет он вырос на четверть — в 1997 году он составлял 22,5 процента.

По соотношению пожилых неработающих людей и жителей трудоспособного возраста лидирует Италия — 34,8%.

Подробнее — в инфографике Sputnik Эстония.