"Газовый вопрос" в Европе: рейтинг доступности

Рейтинг составлен коллегами РИА Новости по данным Евростата, статистических и регулирующих органов стран, не входящих в ЕС, Росстата, ЦБ РФ.
Смотрите в инфографике - рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения.
Рейтинг составлен коллегами РИА Новости по данным Евростата, статистических и регулирующих органов стран, не входящих в ЕС, Росстата, ЦБ РФ.
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Сегодня рок-музыканту, кумиру 90-х, Виктору Цою исполнилось бы 56 лет; журналисты Sputnik Молдова вспомнили цитаты из различных интервью лидера группы "Кино".
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"В аэропорту Риги нас ограбили сотрудники аэропорта, а полицейские их прикрыли", - пользователь Facebook рассказал, как пересадка в столице Латвии обернулась кошмаром.
Вице-спикер Госдумы считает, что литовский президент ведет "фальшивую игру", не имеющую ничего общего с безопасностью, международным правом и честной политикой.
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