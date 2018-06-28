Самые опасные страны для туризма

Лето в самом разгаре, люди активно берут отпуска и путешествуют по миру.
Сегодня купить билет и отправиться в любую точку земного шара намного проще, чем еще каких-нибудь 30 лет назад. Однако не всегда за границей у туристов все гладко: случаются и несчастные случаи, и обострения хронических заболеваний, да и уличные ограбления — явление обычное для многих стран мира.
Правила поведения в аэропорту и на борту самолета>>>
На основе статистики страховых случаев были выявлены самые опасные туристические направления.
На первом месте в списке оказался Таиланд, который известен прекрасными пляжами и дружелюбным населением. Второе место делят Соединенные Штаты Америки и латиноамериканское государство Чили, отмечает Sputnik Армения.