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"Северный поток-2": все, что нужно знать о строительстве газопровода

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Северный поток 2
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В инфографике Sputnik - все подробности проекта магистрального газопровода из России в Германию, который пролегает по дну Балтийского моря.

Теги:
магистральный газопровод, Северный поток-2, строительство, проект, Германия, Россия, Экономика, бизнес и финансы
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