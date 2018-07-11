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Как сэкономить на налогах: совет для мигрантов в России

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Как иностранцу в России вернуть часть уплаченных налогов на доход
© Sputnik / Victoria Lyubavina

Иностранцы, в том числе граждане Молдовы, которые трудятся в России, могут вернуть часть потраченных на оплату патента финансовых средств, если оформят налоговый вычет.

Работающие в России по патенту трудовые мигранты имеют право получить налоговый вычет с оформления данного документа. Речь идет о вычете из налога для физических лиц (НДФЛ). Подробнее о порядке действий — в инфографике Sputnik Таджикистан.

Мигранту достаточно написать заявление работодателю с просьбой обратиться в Федеральную налоговую службу России. Вместе с письмом необходимо предоставить копии чеков по оплате за патент. После этого нужно дождаться разрешения на вычет с оплаты патента. Двойное налогообложение НДФЛ происходит за счет того, что налог оплачивается дважды: когда работодатель удерживает с зарплаты сотрудника 13% подоходного налога; когда работающий по патенту сотрудник вносит ежемесячный авансовый платеж НДФЛ по патенту.

Получается, что иностранный гражданин платит этот налог дважды. Именно поэтому по закону ему полагается налоговый вычет.

Возмещение НДФЛ по патенту иностранного гражданина можно сделать на сумму, не превышающую размер ежемесячного авансового платежа, который вносит иностранный сотрудник каждый месяц. Однако итоговая сумма налогового вычета зависит от дохода мигранта.

По закону России трудовые мигранты могут таким образом избежать двойного налогообложения.

Патент — документ, подтверждающий право иностранных граждан, приезжающих в Россию в безвизовом порядке осуществлять трудовую деятельность на территории субъекта РФ.

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Теги:
налоговый вычет, патент, мигранты
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