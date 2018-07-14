Все победители чемпионатов мира по футболу

Ровно 88 лет назад, состоялся матч открытия первого в истории чемпионата мира по футболу. В инфографике Sputnik представлены все победители международных турниров.

Финальные турниры чемпионатов мира проводятся раз в 4 года, как и Олимпийские игры, однако, если учесть региональные отборочные турниры, каждый мундиаль продолжается более 3 лет.