Все победители чемпионатов мира по футболу

Финальные турниры чемпионатов мира проводятся раз в 4 года, как и Олимпийские игры, однако, если учесть региональные отборочные турниры, каждый мундиаль продолжается более 3 лет.
Ровно 88 лет назад, состоялся матч открытия первого в истории чемпионата мира по футболу. В инфографике Sputnik представлены все победители международных турниров.
Финальные турниры чемпионатов мира проводятся раз в 4 года, как и Олимпийские игры, однако, если учесть региональные отборочные турниры, каждый мундиаль продолжается более 3 лет.
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Наплыв мигрантов в страны Евросоюза за последние пять лет увеличивается практически в геометрической прогрессии. Из каких стран чаще всего попадают мигранты на территорию старой Европы - наиболее отчетливо показано в инфографике Sputnik.
В инфографике Sputnik - все подробности проекта магистрального газопровода из России в Германию, который пролегает по дну Балтийского моря.
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Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.
Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.
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