Массовый исход: кого потеряла Молдова

Ежегодно в Молдове готовят около 1000 новых специалистов, но в образовательные учреждения попадают лишь немногие: даже пособия не мотивируют молодежь продолжать трудовую деятельность в системе образования.

Молодые учителя уезжают из Молдовы. Какой молодой человек будет работать за те небольшие зарплаты, которые выдают в школах и детских садах.

Учителя в Молдове: молодые уезжают, пенсионеры пока спасают положение>>>

Труд преподавателя очень непрост, а заработная плата молодого специалиста должна существенно превышать прожиточный минимум.

Также снижается и количество учащихся. За последние 10 лет в нашей стране серьезно сократилось число людей в возрасте от 7 до 23 лет.

На протяжение последних пяти лет, в национальную образовательную систему были включены всего 60 процентов человек школьного возраста.