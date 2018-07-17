Массовый исход: кого потеряла Молдова

Молодые учителя уезжают из Молдовы. Какой молодой человек будет работать за те небольшие зарплаты, которые выдают в школах и детских садах.
Учителя в Молдове: молодые уезжают, пенсионеры пока спасают положение>>>
Труд преподавателя очень непрост, а заработная плата молодого специалиста должна существенно превышать прожиточный минимум.
Также снижается и количество учащихся. За последние 10 лет в нашей стране серьезно сократилось число людей в возрасте от 7 до 23 лет.
На протяжение последних пяти лет, в национальную образовательную систему были включены всего 60 процентов человек школьного возраста.