Вопрос ребром: дыня или арбуз - что полезнее

Где содержится больше витаминов и как выбрать самый вкусный арбуз или дыню, смотрите в инфографике

На рынках Молдовы и в супермаркетах уже давно появились дыни и арбузы. Часто, покупатели не знают, что именно выбрать. Наша инфографика поможет определить, что полезнее: арбуз-ягода или дыня-овощ, отмечает Sputnik Узбекистан.