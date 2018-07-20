Вопрос ребром: дыня или арбуз - что полезнее

На рынках Молдовы и в супермаркетах уже давно появились дыни и арбузы. Часто, покупатели не знают, что именно выбрать. Наша инфографика поможет определить, что полезнее: арбуз-ягода или дыня-овощ, отмечает Sputnik Узбекистан.
Где содержится больше витаминов и как выбрать самый вкусный арбуз или дыню, смотрите в инфографике
На рынках Молдовы и в супермаркетах уже давно появились дыни и арбузы. Часто, покупатели не знают, что именно выбрать. Наша инфографика поможет определить, что полезнее: арбуз-ягода или дыня-овощ, отмечает Sputnik Узбекистан.
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Пограничная служба Литвы задержала россиянку, которая пробовала перевезти 15 килограммов янтаря через российско-литовскую границу на своей машине.
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