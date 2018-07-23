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Доступность электроэнергии в странах ЕС

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Доступность электроэнергии в ЕС
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Рейтинг доступности электроэнергии в странах ЕС - смотрите в нашей инфографике.

На европейском рынке электроэнергии в настоящий момент проходит активный процесс интеграции. Он еще далек от завершения, но, по крайней мере, уже создано несколько межгосударственных блоков, в рамках которых действуют унифицированные механизмы ценообразования, отмечает РИА Новости.

Тем менее, на розничном рынке континента ценовое распределение остается очень неоднородным, что обусловлено разными причинами — налоговыми режимами, структурой генерации, проводимыми экологическими программами, социальной политикой и пр. В связи с этим уровень цен в пределах не только всей Европы, но даже в рамках Европейского Союза от страны к стране может отличаться в разы.

При этом неоднородны не только цены, но и их динамика — в некоторых странах электроэнергия с течением времени дорожает, а в некоторых дешевеет. Об этом свидетельствует рейтинг стран Европы по уровню тарифов на электроэнергию для населения в различных европейских государствах, подготовленный экспертами РИА Рейтинг.

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Теги:
тарифы, электроэнергия, доступность, ЕС, Экономика, бизнес и финансы, Общество
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