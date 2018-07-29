Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?

В этом году, 29 июля, основному закону нашей страны исполняется 24 года.

Конституция Республики Молдова — это "паспорт" страны, основной закон, определяющий государственное и общественное устройство. В тексте конституции также указывается процедура и принципы формирования представительных органов власти, говорится о функционировании избирательной системы, определяются основополагающие права и обязанности граждан Республики Молдова. В нынешней редакции, за исключением ряда поправок внесенных позже, текст конституции нашей страны был принят депутатами парламента 29 июля 1994 года.