Что есть в жару, чтобы не стало плохо

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Премьер Молдовы возмущен: глава правительства сделал жесткое заявление Молдавский премьер проанализировал работу ряда подчиненных и выразил возмущение в связи с неэффективным менеджментом на одном из госпредприятий. 728

Картина месяца: самые важные и самые громкие события июля Закончился июль — жаркий месяц, в котором предупреждений о грозовых ливнях и штормах было намного больше, чем настоящего дождя. 103