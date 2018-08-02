Дешевые аналоги дорогих лекарств: таблица-2018

Эта инфографика для тех, кто принимает лекарства. В ней речь идет о дешевых аналогах дорогих лекарств.

Мы должны понимать, что в цену дорогих лекарств входит, как маркетинговая, так и патентная составляющая, прохождение клинических испытаний. Более сложная технология производства препаратов также влияет на их окончательную стоимость. Часто в таких лекарствах используются вспомогательные вещества, облегчающие прием медикаментов или сглаживающие возможные побочные эффекты. В дешевых версиях они, как правило, отсутствуют. Однако у таких препаратов тоже есть преимущество: их невыгодно подделывать. А называются такие аналоги — "дженерики"

Представленная таблица аналогов лекарств с ценами поможет выбрать нужный препарат на замену более дорогого. Но стоит помнить, что перед приемом таких медикаментов стоит тщательно изучить его состав и обязательно необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Ведь не всегда дешевые аналоги это то, что подойдет вашему организму.