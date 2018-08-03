Перечисления граждан Молдовы за июнь 2018 в валюте

Жизнь на две страны: бросить дом и уехать на заработки за границу, чтобы прокормить свою семью - как граждане Молдовы, находящиеся за рубежом, поддерживают экономику республики?

Граждане Молдовы продолжают подпитывать национальную экономику страны, пересылая из-за рубежа деньги. По данным Национального банка республики, в июне этого года молдавские трудовые мигранты перечислили на родину 117 миллионов долларов США, что на 9 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

По-прежнему лидером по объему денежных перечислений граждан Молдовы на Родину остается Россия. Нашими согражданами из России в июне текущего года было перечислено 34,5 миллиона долларов. На втором месте — перечисления из Израиля — 19, 4 миллиона долларов, за которым следует Италия — 14,3 миллиона, США — 9,9 миллиона. Замыкает пятерку лидеров по перечислениям граждан Молдовы на родину — Германия, на долю которой приходится 7,6 миллиона долларов.