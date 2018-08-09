Десять мест на Земле, где вечное лето

Постоянная жара и вечное лето - десятка стран, где не знают, что такое снег.

В Молдове в последние годы лето выдается очень жарким. Высокая температура продолжает держаться с мая по сентябрь, а иногда и дольше. Многие часто жалуются на изнуряющую жару, но на Земле есть места, где круглый год лето.

Так Египет, ОАЭ, Таиланд и Шри-Ланка идеальны в плане погоды лишь на туристических рекламных постерах, поскольку столбик термометра в этих странах стабильно показывает температуру выше +30 градусов по Цельсию.

А вот в Малаге, Бали, на Кубе или Мальдивах лето вечное и действительно приятное: здесь температура воздуха прогревается в среднем от +25 до +30 градусов.

Больше всего повезло жителям Сиднея, где температура не повышается выше +22 градусов. Впрочем, возможно, австралийцы находят иной повод для жалоб — на самое холодное лето.

Смотрите подготовленную Sputnik Армения инфографику.