Десять мест на Земле, где вечное лето

В Молдове в последние годы лето выдается очень жарким. Высокая температура продолжает держаться с мая по сентябрь, а иногда и дольше. Многие часто жалуются на изнуряющую жару, но на Земле есть места, где круглый год лето.
Так Египет, ОАЭ, Таиланд и Шри-Ланка идеальны в плане погоды лишь на туристических рекламных постерах, поскольку столбик термометра в этих странах стабильно показывает температуру выше +30 градусов по Цельсию.
А вот в Малаге, Бали, на Кубе или Мальдивах лето вечное и действительно приятное: здесь температура воздуха прогревается в среднем от +25 до +30 градусов.
Больше всего повезло жителям Сиднея, где температура не повышается выше +22 градусов. Впрочем, возможно, австралийцы находят иной повод для жалоб — на самое холодное лето.
Смотрите подготовленную Sputnik Армения инфографику.