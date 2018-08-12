Не прячьте ваши денежки: каков размер подоходного налога в разных странах

Самая высокая ставка подоходного налога на физических лиц зафиксирована в Португалии - на уровне 56,5%, а самая низкая в Казахстане – 10%.

Недавно парламент Молдовы принял революционную налоговую реформу, которая, среди прочего, предполагает введение единого подоходного налога для физлиц — вместо ставки в 7% и 18% он составит 12%. Также увеличится сумма личного освобождения для физлиц с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. Сумма в 24 тысячи леев — это уровень прожиточного минимума, который рассчитан на период 2019 года.

Судя по инфографике, которую подготовили наши коллеги из Sputnik Азербайджан, в Молдове подоходный налог будет считаться одним из низких. Например, в том же Азербайджане действуют двухуровневый налог — 14% и 25%.