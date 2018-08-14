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Успенский пост 2018: календарь питания по дням

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Тема:
Православие в Молдове (12)
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Успенский пост 2018
© Sputnik / Вадим Русу

Успенский пост 2018: когда начинается, сколько длится и что можно есть - календарь питания по дням.

Успенский пост — единственный пост, посвященный Божией Матери. Успенский пост, в отличие от некоторых других постов, даты которых не постоянны, ежегодно начинается 14 августа и заканчивается 27 числа.

По строгости Успенский пост практически не уступает Великому посту:

  • Понедельник, среда, пятница — сухоядение (кроме Дня Преображения Господня, 19 августа, когда разрешается рыба, также рыбный день установлен и в Успенье, если праздник придется на среду или пятницу).
  • Вторник, четверг — горячая пища без масла;
  • В субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом.

 

Церковные служители напоминают, что пост — это не диета. Во время любого поста нужно в первую очередь заботиться о душе. А Успенский пост — это пост, который христианин совершает ради Божией Матери.

К посту приучаться нужно постепенно. Человек, никогда ранее не соблюдавший пост, если начнет резко поститься, скорее испортит себе здоровье, чем приблизится к святости.

Тема:
Православие в Молдове (12)

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Теги:
календарь питания по дням, Успенский пост 2018, Пост, питание
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