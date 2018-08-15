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Обрушение моста в Генуе - инфографика

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Район обрушения моста в Генуе – инфографика
© РИА Новости / Инфографика

Схема катастрофы с обрушением моста в итальянской Генуе.

Во вторник, 14 августа, в городе Генуя на севере Италии обрушился 200-метровый участок автомобильного моста.

Обрушение моста в Генуе
© REUTERS / Italian Firefighters Press Office
МИДЕИ: под завалами моста в Генуе погиб гражданин Молдовы

Мост Моранди связывал два берега реки Польчевера и являлся частью автомагистрали А10. Машины, находившиеся во время катастрофы на обрушившемся участке моста, упали вниз с 70-метровой высоты, часть обломков рухнула на жилые дома, расположенные внизу.

Правительство Италии подтвердило гибель гражданина Молдовы в результате обрушения моста в Генуе, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства иностранных дел и евроинтеграции РМ.

У погибшего было двойное гражданство — Молдовы и Румынии, и сначала его идентифицировали как выходца из соседней с РМ страны.

В инфографике РИА Новости – схема района обрушения моста в Генуе.

 

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