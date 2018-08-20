Стресс, да и только: топ самых нервных профессий

Смотрите в инфографике Sputnik Азербайджан, представители каких профессий меньше подвержены стрессу, а кто — в группе риска. Также специально для наших читателей способы борьбы с этим неприятным состоянием.
Сегодня каждому знакомо, что такое стресс: он может быть связан и с работой, и с семейными неурядицами. Смотрите в инфографике топ самых нервных профессий.
Смотрите в инфографике Sputnik Азербайджан, представители каких профессий меньше подвержены стрессу, а кто — в группе риска. Также специально для наших читателей способы борьбы с этим неприятным состоянием.
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Лидеры России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель три часа сверяли часы по Украине, Сирии и Ирану, говорили об экономической важности "Северного потока 2" и целесообразности транзита газа через Украину и обсуждали текущее состояние двусторонних отношений и важность развивать диалог по всем аспектам.
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Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.
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