Корь шагает по Европе: теперь и в Молдове

Корь — это широко распространенное острое инфекционное заболевание, характеризующееся повышением температуры, катаральным воспалением слизистых оболочек носа, глаз и горла и появлением на коже пятнистой сыпи. Смотрите в инфографике Sputnik, чем опасна корь.

Вирус очень быстро распространяется — он передается при разговоре, кашле, чихании или любом тесном контакте с больным.

© Sputnik / Алексей Владыкин Официально: детей без прививки от кори не допустят в детсады и школы

Как только у человека появляются первые признаки вируса — он уже распространяет инфекцию. Инкубационный период продолжается от 7 до 17 дней.

Первые тревожные признаки опасного вируса — человек становится вялым, у него нарушается сон, снижается аппетит. Позже появляется насморк и кашель, а также повышается температура.

Осложнения развиваются чаще у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых старше 20 лет. Наиболее распространенными являются воспаление среднего уха (отит), слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит. К сожалению, осложнения кори не так уж редки, поэтому лечение заболевания должно проводиться под медицинским контролем участковый врач посещает пациента раз в несколько дней.