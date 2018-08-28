Доступность электроэнергии в странах ЕС - рейтинг

Сколько электричества могут купить жители стран Европы в первом полугодии 2018 года, смотрите в инфографике РИА Новости.
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения
Сколько электричества могут купить жители стран Европы в первом полугодии 2018 года, смотрите в инфографике РИА Новости.
Декларация о независимости Республики Молдова была принята парламентом страны 27 августа 1991 года на основании решения Великого национального собрания.
Корь — это широко распространенное острое инфекционное заболевание, характеризующееся повышением температуры, катаральным воспалением слизистых оболочек носа, глаз и горла и появлением на коже пятнистой сыпи. Смотрите в инфографике Sputnik, чем опасна корь.
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С учетом решения правительства о том, что молдавские бюджетники будут отдыхать 9 дней в конце августа, публикуем обновленный календарь рабочих и выходных дней в нашей стране в этом году.
В пресс-центре Sputnik проходит видео-мост, анонсирующий молдавско-российский экономический форум (МРЭФ-2018), с участием президента республики Игоря Додона.
Российский бизнес хочет расширять производство в Молдове для выхода на рынки ЕС.
В пресс-центре Sputnik проходит видео-мост с участием экспертов из Кишинева и Москвы, анонсирующий молдавско-российский экономический форум (МРЭФ-2018), который состоится в молдавской столице 20-22 сентября.
Если вы живете в Австралии, а вам постоянно названивают из Латвии, не снимайте трубку — это мошенники, предупреждают местные СМИ.
Литва собирается оказать поддержку Киеву в восстановлении Авдеевки в Донецкой области, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Половина жителей Эстонии живут в ожидании нового экономического кризиса в стране, показал соцопрос.
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Если вы живете в Австралии, а вам постоянно названивают из Латвии, не снимайте трубку — это мошенники, предупреждают местные СМИ.
Литва собирается оказать поддержку Киеву в восстановлении Авдеевки в Донецкой области, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
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