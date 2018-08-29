Мужчины и женщины: кого больше в разных странах

Но такая ситуация редко складывается в какой-либо из стран. По последним данным ООН, в мире мужчин больше, чем женщин.
Смотрите в инфографике Sputnik Армения, какой процент составляют женщины в населении различных стран мира.
Идеальным соотношением мужчин и женщин на страну считается от 105 до 107 мужчин на 100 женщин.
Но такая ситуация редко складывается в какой-либо из стран. По последним данным ООН, в мире мужчин больше, чем женщин.
Смотрите в инфографике Sputnik Армения, какой процент составляют женщины в населении различных стран мира.
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Декларация о независимости Республики Молдова была принята парламентом страны 27 августа 1991 года на основании решения Великого национального собрания.
Корь — это широко распространенное острое инфекционное заболевание, характеризующееся повышением температуры, катаральным воспалением слизистых оболочек носа, глаз и горла и появлением на коже пятнистой сыпи. Смотрите в инфографике Sputnik, чем опасна корь.
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Вопрос о всенародном голосовании на выборах президента Латвии может решиться еще до октября.
Президент Литвы Даля Грибаускайте на Кафедральной площади Вильнюса провела торжественную церемонию передачи автобусов школам.
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