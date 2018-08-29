Мужчины и женщины: кого больше в разных странах

Идеальным соотношением мужчин и женщин на страну считается от 105 до 107 мужчин на 100 женщин.

Но такая ситуация редко складывается в какой-либо из стран. По последним данным ООН, в мире мужчин больше, чем женщин.

Смотрите в инфографике Sputnik Армения, какой процент составляют женщины в населении различных стран мира.