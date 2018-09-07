Лига наций 2018: интерактивное расписание всех матчей группового этапа

Распределение по лигам и группам сборных, участвующих в групповом этапе Лиги наций 2018, расписание всех матчей по датам и внутри групп – в интерактивной инфографике Sputnik.

Sputnik начинает следить за матчами Лиги наций – нового турнира УЕФА среди европейских сборных команд по футболу. Матчи турнира призваны заменить большую часть товарищеских встреч и будут связаны с отборочным циклом чемпионата Европы.

Участвующие в турнире 55 команд распределены по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с рейтингом УЕФА. Каждая лига состоит из четырех групп по три-четыре команды.

Победители групп лиги "А" в июне 2019 года сыграют в финальной стадии, остальные команды будут сражаться за повышение в классе и возможность пробиться на Евро-2020.

В интерактивной инфографике Sputnik Беларусь расписание всех матчей турнира распределено как по датам, так и по группам, внутри которых играют команды. Вы можете выбрать интересующую вас дату матча, а также лигу и группу нужной сборной.

Время начала матчей указано для часового пояса GMT/UTS +3 без перехода на зимнее (Минск, Москва); совпадает с летним временем в странах Балтии, Украине, Молдове и Израиле.