Молдова столкнулась с критической нехваткой студентов

В Молдове численность учащихся университетов за последние восемь лет сократилась почти на 40 %.
Из системы высшего образования в последние годы уволилось около 23 % преподавателей.
Не лучше дела обстоят с выпускниками школ и лицеев. За восемь лет их количество сократилось почти на 30%
Всего в республике насчитывается 29 университетов, из которых 19 – государственных, а 10 – частных.
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