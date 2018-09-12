Молдова столкнулась с критической нехваткой студентов

Если в 2010-2011 учебном году, на данным Национального бюро статистики, в государственных и частных вузах учились почти 108 тысяч студентов, то в 2017-2018 году — уже чуть больше 65 тысяч.

В Молдове численность учащихся университетов за последние восемь лет сократилась почти на 40 %.

Из системы высшего образования в последние годы уволилось около 23 % преподавателей.

Не лучше дела обстоят с выпускниками школ и лицеев. За восемь лет их количество сократилось почти на 30%

Всего в республике насчитывается 29 университетов, из которых 19 – государственных, а 10 – частных.