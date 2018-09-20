Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы

В России сейчас работают почти 500 тысяч молдаван. По данным Национального банка, в 2017 году в общем объеме переводов из-за границы в Молдову лидирует Россия с долей в 33,6%.

В 2017 году товарооборот России с Молдовой составил 1,2 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт 864,5 миллиона долларов и импорт — 352,7 миллиона долларов.

Основу российского экспорта в РМ составили минеральные продукты, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства и другое.

Российский импорт был представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью, машинами, оборудованием и транспортными средствами.

По итогам первого полугодия 2018 года объем внешней торговли России и РМ составил 718,6 миллиона долларов, в том числе российского экспорта — 555,9 миллиона долларов и импорта — 162,6 миллиона долларов.



