08:55 24 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.79
  • USD16.83
  • RUB0.25
  • RON4.25
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Инфографика

Какой язык учить и как сделать правильный выбор

Получить короткую ссылку
47 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Самые распространенные языки мира
© Sputnik / Денис Грабусов

Какой язык следует выучить, чтобы общаться с людьми со всего мира.

Какие языки стоит учить, чтобы иметь возможность общаться с большим числом людей — смотрите в инфографике Sputnik Эстония.

В мире говорят более чем на шести тысячах языков, но лишь 3 — 4 десятка являются языками мирового значения. Две трети населения Земли говорит на сорока наиболее распространенных языках.

Статус языка мирового значения определяется комплексом показателей — количество носителей, количество стран, в которых язык является официальным, процент веб-сайтов, которые используют данные языки, а также общий вклад в мировой ВВП.

Глобализация и миграция способствую исчезновению языков. Около 400 языков считаются исчезающими.

Наиболее распространенным по числу носителей является китайский язык — он является родным для более чем девятисот миллионов человек.

Среди языков межнационального общения, лидирует английский язык — его используют более миллиарда человек. На втором месте КНР, а вот на третьем месте — хиндустани — на нем общается почти 700 миллионов человек.

По теме

Педагог: образование – это насильственный процесс
Можно ли в Молдове перевести ребенка на домашнее образование
Хармелина: удаленное образование имеет право быть и в Молдове
Теги:
языки
Правила пользованияКомментарии


Еще инфографика

  • История пива: от температуры до посуды
    Последнее обновление: 08:39 23.09.2018
    08:39 23.09.2018

    История пива: от температуры до посуды

    Самый большой в мире праздник пива "Октоберфест" открылся в Мюнхене. Этот будет уже 185-й фестиваль. Смотрите в инфографике, как правильно пить и ак правильно разливать янтарный напиток.

    86
  • Дружба Молдовы и России: цифры и факты
    Последнее обновление: 09:15 20.09.2018
    09:15 20.09.2018

    Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы

    В России сейчас работают почти 500 тысяч молдаван. По данным Национального банка, в 2017 году в общем объеме переводов из-за границы в Молдову лидирует Россия с долей в 33,6%.

    149
  • Банковские карты в Молдове
    Последнее обновление: 09:23 17.09.2018
    09:23 17.09.2018

    Заменят ли в Молдове банковские карты "наличку"

    Жители Молдовы чаще всего используют банковские карты для оплаты товаров и услуг, при этом доля таких безналичных платежей в стране остается маленькой в общем объеме сделок с банковскими картами. Смотрите инфографику Sputnik.

    217
  • Не делай это после еды
    Последнее обновление: 14:19 15.09.2018
    14:19 15.09.2018

    Важно знать: что нельзя делать после еды

    Смотрите в инфографике Sputnik, что нельзя делать после еды.

    319

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

  • Флаг Эстонии и наручники
    Как снять то, чего нет

    В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.

  • Вид на Ялту со стороны Черного моря
    Южная Осетия продаст Крыму воду

    Южная Осетия представит свою продукцию на Ялтинском экономическом форуме-2019. Сегодня республика поставляет туда минеральную воду, но хочет большего

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ах, Октоберфест – мечта любого пивомана и пивовара - фото
BMW
Ноги на капот: блондинка шокировала окружающих, закрывая багажник - видео
История пива: от температуры до посуды
История пива: от температуры до посуды

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться