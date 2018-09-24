Какой язык учить и как сделать правильный выбор

Какой язык следует выучить, чтобы общаться с людьми со всего мира.

Какие языки стоит учить, чтобы иметь возможность общаться с большим числом людей — смотрите в инфографике Sputnik Эстония.

В мире говорят более чем на шести тысячах языков, но лишь 3 — 4 десятка являются языками мирового значения. Две трети населения Земли говорит на сорока наиболее распространенных языках.

Статус языка мирового значения определяется комплексом показателей — количество носителей, количество стран, в которых язык является официальным, процент веб-сайтов, которые используют данные языки, а также общий вклад в мировой ВВП.

Глобализация и миграция способствую исчезновению языков. Около 400 языков считаются исчезающими.

Наиболее распространенным по числу носителей является китайский язык — он является родным для более чем девятисот миллионов человек.

Среди языков межнационального общения, лидирует английский язык — его используют более миллиарда человек. На втором месте КНР, а вот на третьем месте — хиндустани — на нем общается почти 700 миллионов человек.