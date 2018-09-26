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Все о победоносном танке Т-34

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Все о победоносном танке Т-34

T-34 — легендарный советский средний танк периода Великой Отечественной войны, который серийно выпускался с 1940 года. Технические данные позволили сделать эту модель самым массовым средним танком тех времен.

T-34 — советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. В течение 1942-1947 годов — основной танк РККА и ВС СССР. Являлся основным танком РККА до первой половины 1944 года, до поступления в войска его модификации Т-34-85.

Первые Т-34 стали поступать в войска в конце осени 1940 года. К 22 июня 1941-го было выпущено 1 066 этих танков. Они производились в нескольких серийных модификациях, последняя (Т-34-85) состоит на вооружении некоторых стран до сих пор.

Экипаж танка состоял из четырех человек. Т-34 зарекомендовал себя как технику с отличной проходимостью и легкой маневренностью.

Машина являлась основным танком РККА до первой половины 1944 года, до поступления в войска модификации Т-34-85. Многие эксперты, в том числе немецкие генералы, называли "тридцатьчетверку" одним из самых лучших танков времен Второй мировой войны.

Подробнее — в инфографике Sputnik Эстония.

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Теги:
Все о победоносном танке Т-34, Т-34, танк, Общество
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