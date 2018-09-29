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Календарь школьных каникул 2018-2019

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Школьный календарь 2018-2019
© Sputnik / Вадим Русу

Публикуем календарь школьных каникул в Молдове на нынешний учебный год: когда у учащихся будут каникулы - смотрите в инфографике Sputnik.

Учебный год поделен на два семестра. Первый — с 3 сентября по 21 декабря, второй — с 9 января по 31 мая 2019 года.

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© Fotolia / Pakhnyushchyy
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Для выпускных 9-х и 12-х классов второй семестр завершается 24 мая 2019 года. После чего они будут готовиться к экзаменам, посещая консультации.

В течение года для всех учащихся устанавливаются следующие каникулы: осенние — с 27 октября по 4 ноября (девять дней); зимние — с 22 декабря 2018 года по 9 января 2019-ого (18 дней); весенние — с 7 по 10 марта (3 дня); Пасхальные — с 27 апреля по 6 мая (девять дней).

Для учащихся с 1-го по 8-й класс и 10-го по 11-е классы устанавливаются летние каникулы с 1 июня по 31 августа (92 дня). Выпускные экзамены для учеников 9-го класса пройдут с 3 по 14 июня 2019 года. А для выпускников 12-го класса (лицей) с 4 по 21 июня 2019 года.

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Теги:
Календарь школьных каникул 2018-2019, школьные каникулы, Общество
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