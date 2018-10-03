Ядерное оружие: кто угрожает миру

В мире насчитывается более 22 тысяч единиц ядерного оружия, оно способно уничтожить миллиарды людей и целые страны, а эффект от его потенциального взрыва может поставить под угрозу существование всего живого на земле: смотрит в инфографике Sputnik, кто и чем угрожает миру.

Ядерное оружие относится к оружию массового поражения (наряду с биологическим и химическим оружием). Ядерный боеприпас — взрывное устройство, использующее ядерную энергию — энергию, высвобождающуюся в результате лавинообразно протекающей цепной ядерной реакции. Люди, непосредственно подвергшиеся воздействию поражающих факторов ядерного взрыва, кроме физических повреждений, которые зачастую являются фатальными для человека, испытывают мощное психологическое воздействие от ужасающего вида картины взрыва и разрушений.

По данным Управления Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения, в мире насчитывается более 22 тысяч единиц ядерного оружия, а также земля почувствовала на себе более двух тысяч ядерных испытаний.

Идеальный способ свести угрозу к минимуму — это избавить планету от такого оружия, однако реализовать программу разоружения оказалось невозможной задачей.

До сих пор было разработано и подписано множество международных договоров, нацеленных на сокращение запасов ядерного оружия. Последний из них — Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — подписан в 1996 году, но до сих пор не вступил в силу. Подробнее — в инфографике Sputnik Эстония.

