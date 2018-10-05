День вина 2018 в Молдове: самая полная программа

Национальный День вина празднуют в Молдове 6 и 7 октября 2018 года.
В программе Дня вина-2018 — парад виноделов, дегустации и выставка-продажа вина 60 молдавских виноделен, мастер-классы ведущих сомелье винной школы и виноделов, выступления этнофольклорных ансамблей и танцевальных коллективов, ярмарка народных ремесел и "крестьянский двор".
Программа Дня Вина-2018: что приготовили для туристов и жителей Молдовы>>>
Организаторами Национального Дня вина выступают Национальное бюро винограда и вина, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, примэрия Кишинева, Ассоциация производителей винодельческой продукции при поддержке Проекта конкурентоспособности Молдовы, финансируемого USAID и правительством Швеции.