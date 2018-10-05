День вина 2018 в Молдове: самая полная программа

В мире насчитывается более 22 тысяч единиц ядерного оружия, оно способно уничтожить миллиарды людей и целые страны, а эффект от его потенциального взрыва может поставить под угрозу существование всего живого на земле: смотрит в инфографике Sputnik, кто и чем угрожает миру.