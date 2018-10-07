Взрывы газовых баллонов, к сожалению, не редкость: периодически приходят тревожные новости о взрывах газовых баллонов в частных и многоэтажных домах. Зачастую они сопровождаются разрушениями и человеческими жертвами.

Очень распространенный случай, который приводит к взрыву, — баллон слишком близко стоит к источнику тепла.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ротарь Мирослав Взрыв в многоэтажке в Кишиневе: текстовая онлайн-трансляция с места ЧП

Физические законы говорят о том, что давление тем меньше, чем ниже температура, и наоборот. Если баллон постоянно нагревается, то в какой-то момент давление внутри его повышается настолько, что стенки не могут выдержать эту нагрузку, и тогда его буквально разрывает на части. Газ, естественно, под давлением вырывается наружу, и если в этот момент на плите что-то горит, то взрывается и сам газ. Следствие — разрушенные стены и жертвы. Бывает, что взрывается газ в случае, если очень сильно открутили вентиль газового баллона. Взорвавшийся газ разрывает и сам баллон. Часто металлические баллоны взрываются из-за того, что их неправильно заправили. Очень часто газовые баллоны заправляют по объему, видимо, проводя аналогию с автомобильными. Но бытовые газовые баллоны нужно заправлять только по весу.

Когда взрывается газ и почему — смотрите в инфографике Sputnik.