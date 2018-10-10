Население Молдовы - прогнозы по численности

Молдова стремительно теряет свое населения - за последние 27 лет страна уже лишилась порядка одной трети граждан: смотрите в инфографике Sputnik, какие прогнозы дают эксперты по численности населения нашей страны.

В нашей стране фиксируется спад численности населения. Более того, в республике сложилась чрезвычайная демографическая ситуация, отмечает в Центре демографических исследований.

Это катастрофа: Молдова катится в демографическую пропасть>>>

По мнению специалистов, маловероятно, что в ближайшие годы удастся остановить падение. Молдова является второй страной в мире с самым низким уровнем рождаемости после Португалии. По данным на 2016 год, этот уровень составил шесть детей на пять женщин.

При этом, согласно теории, нормальная демографическая ситуация складывается тогда, когда каждые десять женщин рожают 21 ребенка, при условии, что отсутствует миграция, но для современной Молдовы такие условия пока нереальны.