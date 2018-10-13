582-летие Кишинева: как будем гулять

В инфографике Sputnik вы можете узнать, как в Кишиневе отметят храмовый праздник.

В воскресенье, 14 октября, в Кишиневе отметят День города. Праздничные мероприятия пройдут во всех микрорайонах города, но ключевые события ожидаются традиционно на площади Великого национального собрания.

Утром официальные лица возложат цветы к памятнику Штефана чел Маре, затем в Кафедральном соборе пройдет литургия в честь Храма города.

Праздничные мероприятия на центральной площади стартуют утром в 10.00. В это время не только на площади, но и в сквере Кафедрального собора уже будут доступны самые разнообразные выставки — цветов, живописи, книг, графики, народного творчества, молдавской кухни и другое.

Официальный старт праздника — в 11.00. Стоит отметить, что на площади и в сквере помимо главной сцены будут обустроены небольшие уголки каждого сектора города.

А в парке Штефана чел Маре с 16.00 до 18.00 организуют отдельную программу. Там можно будет станцевать под ритмы танго и вальса.

Главный концерт на центральной площади города стартует в 17.30 и завершится в 23.30.