Взрыв в Керчи: что произошло

Взрыв прогремел в Керченском политехническом колледже. Начиненное металлическими предметами взрывное устройство было установлено в столовой. Следствие квалифицировало случившееся как убийство двух и более лиц – в инфографике Ria.ru.
В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв, сработало взрывное устройство. Больше десяти человек погибли, несколько десятков пострадали.
Взрыв прогремел в Керченском политехническом колледже. Начиненное металлическими предметами взрывное устройство было установлено в столовой. Следствие квалифицировало случившееся как убийство двух и более лиц – в инфографике Ria.ru.
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Минсельхозы Литвы и Японии договорились об экспорте в Страну восходящего солнца племенных кошек, собак и пирожков.
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