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Взрыв в Керчи: что произошло

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Тема:
Нападение на колледж в Керчи (5)
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Теракт в Керчи
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В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв, сработало взрывное устройство. Больше десяти человек погибли, несколько десятков пострадали.

Взрыв прогремел в Керченском политехническом колледже. Начиненное металлическими предметами взрывное устройство было установлено в столовой. Следствие квалифицировало случившееся как убийство двух и более лиц – в инфографике Ria.ru.

Тема:
Нападение на колледж в Керчи (5)

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Теги:
Колледж, нападение
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