Какие страны и в каком количестве владеют ядерным оружием

Целый ряд государств, как известно, обладает ядерным арсеналом. В инфографике показано, какое количество этого смертоносного оружия приходится на долю США, России, Франции, Китая, Великобритании, Северной Кореи, Индии и Пакистана.
Отметим, что дерное оружие способно уничтожить миллионы людей и целые города, а побочный эффект от его взрыва поставит под угрозу жизнь будущих поколений.
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