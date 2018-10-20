Какие страны и в каком количестве владеют ядерным оружием

Смотрите в инфографике, сколько ядерного оружия имеется в распоряжении стран.

Целый ряд государств, как известно, обладает ядерным арсеналом. В инфографике показано, какое количество этого смертоносного оружия приходится на долю США, России, Франции, Китая, Великобритании, Северной Кореи, Индии и Пакистана.

Отметим, что дерное оружие способно уничтожить миллионы людей и целые города, а побочный эффект от его взрыва поставит под угрозу жизнь будущих поколений.